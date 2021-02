TikTok paga R$ 512 milhões para encerrar processo sobre privacidade nos EUA

O TikTok concordou em pagar US$ 92 milhões (R$ 512 milhões, na cotação atual) como um acordo para encerrar um processo nos Estados Unidos que alegava violação da privacidade das pessoas.

“Embora discordemos das alegações, em vez de passarmos por longos litígios, gostaríamos de concentrar nossos esforços na construção de uma experiência segura e alegre para a comunidade TikTok”, escreveu um porta-voz da TikTok em uma declaração.

As partes chegaram a um acordo após “uma análise interna de especialistas sobre o código-fonte do TikTok” e esforços de mediação, segundo um documento que buscava a aprovação do acordo obtido pela agência Reuters.

A decisão combina 21 processos com ações coletivas que foram abertas contra o TikTok por uma série de supostas violações de privacidade.

O TikTok concordou em evitar o uso de mecanismos que possam comprometer a privacidade, a menos que revele especificamente tudo esteja descrito em sua política de privacidade.

Esses mecanismos incluem o armazenamento de informações de biometria, a coleta de dados de localização e o envio ou armazenamento de dados dos usuários dos EUA para fora do país.

Os processos sobre violações de privacidade do TikTok não interferem nas discussões sobre vender as operações do aplicativo nos EUA, que estão paralisadas sob o governo de Joe Biden.

Em 2020, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, tentou forçar a venda do aplicativo para uma companhia americana, alegando riscos à privacidade e à segurança nacional.

Um dos principais argumentos era que o TikTok, pertencente à empresa chinesa ByteDance, poderia transferir informações de americanos para Pequim, algo que o app nega.

Fonte: G1