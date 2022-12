Tirullipa se pronuncia pela primeira vez, após ser expulso da Farofa da Gkay

Expulso da Farofa da Gkay após um caso de assédio, Tirullipa comentou pela primeira vez sobre o ocorrido. Visivelmente abalado, o humorista pediu desculpas por soltar a parte superior do biquíni de influenciadoras durante uma dinâmica inspirada na Banheira do Gugu.

“Depois de ter conversado com a Gkay e toda produção da Farofa, eu quero aqui pedir desculpas a todas as meninas, mulheres, quero pedir desculpas a Nicole que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção. Eu tentei levar uma brincadeira, uma alegria pra Farofa, mas eu me excedi”, reconheceu.

“De fato, aquele clima de Farofa de que tudo pode, mas na realidade tudo não pode. Eu vacilei, eu errei e estou aqui pra pedir perdão a você Nicole e outras que se sentiram feridas. Vocês, seguidores, me perdoe. A gente que trabalha com comédia é muito complicado, mas Deus sabe do meu coração”, afirmou.

Tirullipa disse que foi para o evento com a mulher e ressaltou ser pai de duas filhas. “Não quero isso pra minhas filhas. Resolvi me retirar da Farofa, conversei com a Gkay e falei que não quero prejudicar a festa. O menos é mais e eu me excedi. Isso serve de aprendizado não só pra mim como pra muito outros comediantes. Eu passei do ponto”, explicou.

Realizada desde 2017, com pausa de um ano devido a pandemia, a Farofa da Gkay reúne artistas, celebridades, influenciadores e amigos de Gessica Kayane. O evento começou na segunda-feira (5) – marcada pela troca de muitos beijos entre os famosos e looks ousados no tapete vermelho –, e vai até quarta-feira (7), em um hotel cinco estrelas de Fortaleza (CE).

Fonte: Purepeople