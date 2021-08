TJSP suspende validade dos concursos até dezembro de 2021

Você foi aprovado nos últimos concursos do Tribunal de Justiça de São Paulo? Caso positivo, a boa notícia é que os prazos de nomeação vão até dezembro de 2021. Até lá o órgão pode fazer nomeações e contratações livremente, desde que haja recurso orçamentário e necessidade de reposição.

O prazo para chamamento volta a contar a partir de janeiro de 2022, aumentando assim o período para que o tribunal realize as nomeações. O concurso TJSP contempla as oportunidades para escrevente judiciário e para enfermeiro, administrador, contador e médico.

Locais e Remunerações

A seleção de escrevente foi realizada para o preenchimento de vagas nas comarcas do interior e do litoral (2ª, 3ª, 5ª e 10º Regiões Administrativas Judiciárias). Os demais cargos vão contemplar todas as comarcas, incluindo a da capital.

Para o cargo de escrevente, o último concurso foi realizado em 2017 e exigiu ensino médio completo. A remuneração foi de R$ 6 mil, incluindo o vencimento base de R$4.706,53 mais R$990 de auxílio-alimentação e R$330 de auxílio-saúde.

Os candidatos foram avaliados por meio de duas fases, sendo elas a prova objetiva e o exame prático de digitação.

Já as oportunidades para nível superior, que contemplou as posições de enfermeiro, administrador, contador e médico, foram ofertadas em 2018, exigindo prova objetiva.

Novos Concursos

Mesmo com a prorrogação na nomeação no Tribunal de Justiça de São Paulo, existe a expectativa do órgão abrir nova seleção para 1ª e 4ª regiões administrativas.

O TJSP já adiantou que estão em andamento estudos para o preenchimento das vagas, mas não concluiu ainda quantas oportunidades serão abertas para o concurso.

A proposta é preencher os postos de trabalho que ficaram vagos recentemente. De acordo com a instituição, o tribunal registrou 6.074 cargos vagos de escrevente judiciário.

Outro certame que promete sair em breve é o 189º para juízes substitutos. A comissão organizadora já foi formada e os trâmites para elaboração do edital estão em andamento. A previsão é de que a seleção aconteça no segundo semestre, disponibilizando 300 vagas imediatas.

A carreira de juiz tem duas exigências básicas: ter concluído o curso de Direito há, no mínimo, três anos, além de experiência na atuação jurídica por igual período.

As remunerações, tendo como base o ano de 2019, são de R$28.883,97 mais benefícios. Com a progressão na carreira, os vencimentos podem chegar a R$33.689,10 para Juiz de Direito de Entrância Final e R$35.462,22 para desembargador.