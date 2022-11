Torcedores fazem filas de 100m para comprar cerveja no Qatar

Custou R$ 292 e uma hora de espera na fila, mas valeu a pena para a equatoriana Katrin Decolor, que comprou quatro copos de cervejas na Fifa Fan Fest em Doha, no Qatar. Ela foi uma das primeiras torcedoras a conseguir comprar bebida alcoólica na Copa, já que a venda foi iniciada apenas hoje e será proibida nos estádios, o que tornou o evento de hoje uma espécie de libertação etílica na véspera da abertura do Mundial. “Vou tomar sozinha”, contou ela ao UOL Esporte.

O Qatar proibiu ontem a venda de bebida durante os jogos da Copa e anunciou que o único local autorizado a vender cerveja será a Fan Fest, uma área perto da orla de Doha. No resto do país, só é possível comprar bebida locais específicos, como hotéis de luxo e restaurantes estrelados, o que na prática impede a maioria dos torcedores de beber.

Por isso, ela já esperavam na fila uma hora antes do início da venda, ansiosos pelo primeiro gole. A cerveja vendida na Fan Fest ficou pelo menos 30 minutos fora da geladeira, à espera da liberação da venda, mas mesmo assim permaneceu gelada, de acordo com torcedores consultados. Cada copo custa 50 rials, a moeda local, equivalente a R$ 73.

O torcedor inglês Daron License, também esperou cerca de uma hora, e foi apenas o segundo torcedor da Copa do Qatar a colocar a mão em um Copa de cerveja do evento. Ele respirou aliviado depois de beber um gole. “Uma cerveja é uma cerveja. Futebol é sobre isso, né?”, disse ele. “Futebol é sobre amizade e poder beber uma cerveja junto.Eles resolveram proibir dois dias antes de começar a Copa, e isso deixou as pessoas irritadas. Os ingleses estão acostumados a fazer festas antes dos jogos, beber alguma coisa. Mas se nós viemos a outro país, devemos seguir as regras deles, paciência.”

A Copa do Mundo do Qatar 2022 só começa amanhã (20), mas a Fifa Fan Fest já foi inaugurada na noite de hoje (19). O evento teve shows como o do colombiano Maluma, além da presença de campeões mundiais como Cafu, Roberto Carlos e Bebeto, que apresentaram ao público o troféu da Copa.

Os mexicanos eram os mais animados cantando “queremos cerveja” em espanhol e em inglês. Brasileiros e argentinos também compuseram uma fila de cem metros que já estava longa perto das 18h30 (horário local) — a venda de cerveja só seria liberada às 19h.

Uol