Torcida é liberada para o próximo jogo do Manaus FC pelo Brasileirão

Embalado pela goleada aplicada sobre o Novo Horizontino (SP), na primeira partida da fase final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus FC contará com o reforço da sua apaixonada torcida no seu próximo duelo realizado na capital do Amazonas, que acontecerá no dia 17/10, contra o Ypiranga (RS). O anúncio foi realizado, neste domingo, 3/10, pelo prefeito de Manaus, David Almeida, que ressaltou o avanço do processo de vacinação contra a Covid-19 como fator fundamental para a decisão.

“Graças ao avanço da vacinação contra a Covid-19, o que depender da Prefeitura de Manaus, vamos trabalhar para ter público no próximo jogo do Manaus FC na Série C. Claro que teremos todos os protocolos de segurança e vamos ter uma limitação no total de torcedores, mas o sucesso que temos no processo de vacinação nos dá segurança para tomarmos essa decisão. Da mesma forma que faremos no jogo do Brasil, vamos permitir no jogo do Manaus”, enfatizou Almeida.

No próximo dia 14, Manaus será sede do confronto entre Brasil e Uruguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O palco do confronto será a Arena da Amazônia, sendo que apenas 14 mil ingressos foram liberados, quantitativo equivalente a 35% da carga total.

A confirmação do clássico sul-americano em Manaus só foi possível após a Prefeitura de Manaus ultrapassar a marca de 2,5 milhões de doses de vacinas aplicadas contra o novo coronavírus. A próxima meta é atingir a marca de 70% da população da capital com o esquema vacinal completo, sendo a primeira e a segunda doses, até o final de outubro.

Série C

Com a vitória por 5 a 0 sobre o Novo Horizontino (SP), neste domingo, no estádio Ismael Benigno, a Colina, localizada no São Raimundo, zona Oeste da capital, o Gavião do Norte lidera no quadrangular final. O próximo jogo da equipe comandada pelo técnico Evaristo Poxa será diante o Tombense, em Minas Gerais (MG).

A equipe fundada em 2013 conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, que em agosto lançou um edital de patrocínio de clubes manauaras que disputam o Campeonato Brasileiro de Futebol. O Manaus FC foi contemplado com a quantia de R$1 milhão.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, é de fundamental importância a cidade abraçar o Manaus FC no decorrer da competição, visto que o clube pode recolocar o Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que a última vez que o Estado esteve na segunda divisão do futebol nacional foi em 2006, com o São Raimundo.

“Temos que lembrar e ressaltar que não é apenas um avanço de um time, mas sim de um Estado na competição nacional. O Manaus FC está levando o nome da cidade. Assim, temos, como Prefeitura de Manaus, a obrigação de apoiar esse projeto. Sabemos que o povo manauara abraça as equipes locais. Já vimos isso no acesso do Manaus para a Série C e na campanha histórica do Iranduba no campeonato feminino. Agora, mais uma vez, é hora de unirmos forças para conquistar mais essa vitória”, completou o prefeito.