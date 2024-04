Trabalhador pede socorro contra assaltos nas rotas de ônibus para o Distrito Industrial em Manaus

Um comentário, mais parecido com pedido de socorro dentro do site do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, alertou o presidente da instituição sindical, Valdemir Santana, para a gravidade do problema de segurança nas rotas dos ônibus que transportam trabalhadores para o Distrito Industrial em Manaus.





Valdemir diz que os riscos de trabalhadores serem assaltados e, muitos deles, alvejados com tiros e facadas, são diários. “Há muito que o transporte de trabalhadores para as fábricas do Polo Industrial de Manaus deixou de ser seguro. Não existe policiamento eficaz nas rotas, mesmo depois de inúmeras denúncias feitas aos órgãos de segurança do Estado”, aponta.

Audiência com o governador

Valdemir disse hoje (19), que está pedindo uma audiência com o governador Wilson Lima para tratar do assunto segurança no Distrito Industrial.

Nesta audiência, ele pretende pontuar as áreas de maior incidência de assaltos (zonas Leste e Norte de Manaus) e, formas de conter o avanço da marginalidade neste setor produtivo do Estado.

“O que não podemos é continuar assistindo os bandidos roubarem pertences dos trabalhadores e, em muitos casos tomar até a vida de quem está se dirigindo ao trabalho e não fazer nada para evitar isso”, avisa Santana.

Veja o pedido de socorro do Trabalhador: