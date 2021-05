Trabalhadores e sindicalistas não vão mais aceitar ataques à ZFM, afirma a CUT-AM

Cresce a insatisfação de trabalhadores, sindicatos e entidades de classes filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT-AM), aos insultos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro à Zona Franca de Manaus (ZFM).

De acordo com o presidente da CUT-AM, Valdemir Santana, os ataques insanos de Jair Bolsonaro ao modelo de sustentação econômica da Região Norte do País, só mostra o desinteresse, que ele tem tanto pelas famílias que dependem do emprego, quanto pelas indústrias instaladas no Amazonas.

“Nós, os amazonenses, não aceitamos esse tipo de ameaça. Esse governo, em 2 anos só desempregou trabalhadores do Polo Industrial de Manaus (PIM), principalmente no Polo de Duas Rodas. Ele insiste em criar medidas para importação de bicicletas. Criou medidas par entrada de produtos eletroeletrônicos no Brasil com o objetivo de enfraquecer a ZFM e outras investidas nocivas ao Estado e toda a sua gente”, dispara Santana.

Sustentando a insatisfação dos trabalhadores, Valdemir Santana, fala para o presidente respeitar os amazonenses. “Ele disse que não tem medo de nada e isso não nos interessa, mas não ameace os trabalhadores porque não vamos aceitar”, sustentou ele.

Empresário e políticos

Uma das preocupações da CUT no Amazonas é que tanto políticos, quanto empresários que até se dizem prejudicados não falam nada sobre “esse senhor”. Ao contrário dos Sindicatos filiados à CUT, que sempre se posicionaram a favor dos amazonenses e dos brasileiros que vivem e trabalham no Estado.

Bolsonaro na contramão

O presidente da república bate no peito para dizer que é um militar, que o ‘seu Exército’ está aí para devolver o progresso ao País, mas na contramão da história, tenta esvaziar a Zona Franca de Manaus, que foi instalada exatamente durante o regime militar.

A Zona Franca de Manaus é uma área industrial criada pelo governo brasileiro na região amazônica com o objetivo de atrair fábricas para uma região pouco povoada no país e promover uma maior integração territorial na Região Norte.

Legalmente, a Zona Franca de Manaus foi instituída em 1957, durante o Governo JK, pela Lei nº 3.173. No entanto, o seu estabelecimento prático ocorreu durante o período da ditadura militar, que via com bons olhos a ocupação território da Amazônia para garantir ali a soberania nacional sob o lema: “integrar para não entregar”. No entanto, o presidente Bolsonaro está “querendo entregar a ZFM”.

Originalmente, a duração desses incentivos estava prevista até o ano de 1997, sendo prorrogada para 2013 e depois, novamente, para 2023. No ano de 2014, no entanto, o governo brasileiro aprovou um projeto para uma maior prorrogação, com o término dos incentivos previsto para o ano de 2073.