Traficante conhecido como “Vovô”, é executado no Valparaiso

MANAUS – Um traficante de drogas identificado como Junior Pantoja Batista de 37 anos, foi assassinado com seis disparos de arma de fogo pelo corpo na noite de quarta-feira, (31), na rua Belfo Roxo, bairro Valparaiso, zona Leste de Manaus.

A vítima teve a casa invadida por cinco criminosos que chegaram em um carro Ford ka preto, que invadiram a cada de Junior e dispararam várias vezes contra o homem que ainda chegou a ser socorrido para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, onde já chegou sem vida. Junior já tinha passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, era ex-foragindo da justiça e utilizava tornozeleira eletrônica.

Após Junior ser baleado, homens armados que estavam do lado de fora da casa, começaram a atirar contra os assassinos de junior, onde um acabou sendo atingido com disparos e foi deixado morto na rua Sumaré, no mesmo bairro. O homem não foi identificado até o fechamento desta edição. Ambos foram levados para o Instituto Médico Legal, (IML). As mortes tem ligação com o tráfico de drogas.

Por Correio da Amazônia