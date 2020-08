Traficante é preso com 13 tabletes de maconha no Novo Aleixo

MANAUS – Os policiais militares Rocam, por volta das 21h33 de quinta-feira (20/08), prenderam um homem, um de 24 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma na rua Duzentos e Quarenta e Cinco, núcleo XXIV, bairro Novo Aleixo.

A prisão ocorreu após denúncia anônima, onde foi encontrado em posse do acusado, treze tabletes de maconha; três balança de precisão, um revólver calibre 38 special, marca Taurus, numeração s20839; um revólver calibre 38 special, marca Taurus, numeração suprimida, com numeração do tambor 0186. Ocorrência apresentada no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia