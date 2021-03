Traficante é preso com colete, arma e drogas na Praça 14

MANAUS – Na madrugada desta quinta-feira, (11), policiais da ROCAM, em patrulhamento pela Avenida Boulevard, recebeu informações através do WhatsApp Denúncia que no beco Guarapari Bairro Praça 14, havia vários indivíduos portando arma de fogo no local, a viatura fez deslocamento até o beco, e ao se aproximar vários indivíduos empreenderam fulga, sendo possível capturar um dos indivíduos.

Com ele foi encontrado um revólver calibre .38 especial marca Taurus com 3 munições não deflagradas, um colete balístico, 10 porções de supostamente maconha, 87 trouxinhas de supostamente oxi e uma balança de precisão. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao mesmo, e encaminhado ao 1° DIP para apresentação ao plantão de Polícia Judiciária.

Materiais Apreendidos

• 01 revólver calibre .38 especial, marca Taurus, N° IH11326;

•03 munições CBC calibre .38 intactas;

•01 colete balístico;

•10 porções de supostamente maconha;

•87 porções de supostamente oxi;

•01 balança de precisão.