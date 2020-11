Traficante é preso com grande quantidade de drogas no Novo Aleixo

MANAUS – Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) efetuaram, no início da madrugada desta quarta-feira (18/11), a prisão de um homem de 37 anos, que praticava o comércio ilícito de drogas, em vias públicas do bairro Novo Aleixo, na zona norte.

De acordo com os militares da viatura 9841, durante patrulhamento pela zona norte de Manaus, por volta de 0h30, a equipe recebeu uma denúncia pelo linha direta da unidade, relatando que um homem estaria comercializando drogas na rua Rio Guaíba, no Novo Aleixo.

Ao chegar ao local, os policiais flagraram um homem com as mesmas características da denúncia. Foi realizada a abordagem e, após revista e buscas no quintal do imóvel, foram encontradas diversas porções de drogas, sendo 211 com características de oxi; 73 semelhante a maconha; 86 pinos com aspecto de cocaína; duas porções médias também de cocaína (aproximadamente 200g); além de quatro porções médias de oxi (aproximadamente 500g); uma porção média de maconha e (aproximadamente 200g); e 1 quilo da mesma substância.

Também foi apreendida uma quantia em dinheiro de R$ 300, possivelmente da renda do comércio ilícito. Diante disso, o homem foi detido e apresentado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a finalização dos procedimentos legais. Na unidade policial, ficou constatado que ele já tinha passagem por tráfico de drogas e associação para o tráfico em 2012 e um registro de violência doméstica em 2017.