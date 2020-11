Traficante é preso com submetralhadora no Colônia Antônio Aleixo

MANAUS – Policiais Militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano nesta sexta-feira (20/11) prenderam dois homens de 21 e 24 anos, por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa na zona Leste.

De acordo com a Rocam, policiais na viatura 8911 receberam denúncia via Centro Integrado de Operações de Segurança ( Ciops) informando que havia homens armados e consumindo drogas na rua Mafra, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

Mediante a denúncia, a equipe se deslocou até o local indicado onde havia dois elementos em atitude suspeita. Foi procedida abordagem e busca pessoal, sendo encontrado em uma bolsa, que estava com os mesmos, uma submetralhadora artesanal, calibre 40, com 3 munições não deflagradas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos indivíduos que foram conduzidos ao 14° DIP para os procedimentos cabíveis.