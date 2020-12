Traficante morre durante confronto com a PM, na invasão Coliseu

MANAUS – Um homem identificado como André de Souza, de 24 anos, morreu no início da noite de terça-feira (22), após trocar tiros com polícias militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na rua Jucá, na invasão Coliseu, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o capitão Soeiro, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes estavam realizando patrulhamento de rotina na localidade, quando foram recebidas a tiros por dois suspeitos. Os policiais revidaram o ataque e balearam um dos homens.

O traficante ainda chegou a ser socorrido para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, onde acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.