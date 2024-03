Traficantes do CV expulsam e ateiam fogo em casa de moradores no Jorge Teixeira | VEJA VÍDEO

MANAUS | Moradores do bairro Jorge Teixeira. rua T, zona Leste de Manaus, vivem momentos de terror na localidade por conta do tráfico de drogas que impera no local.





Segundo denúncia enviadas para nossa equipe de reportagem, membros de uma facção criminosa denominada comando vermelho, (CV), estão expulsando moradores do local e queimando residências de moradores que eles desconfiam está denunciando.

Na madrugada de quinta-feira, (7), três casas foram incendiaras no local após uma invasão do tráfico. Ainda segundo denúncia, a facção criminosa CV, tenta expulsar o PCC, da região. Vídeo enviados a nossa equipe, mostram o momento do ato criminoso.