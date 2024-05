Tragédia no Rio Grande do Sul: Número de mortos chega a 136

O último boletim de atualização da Defesa Civil, divulgado neste sábado, infirmou que o número de mortes nas enchentes do Rio Grande do Sul subiu para 136. O número de vítimas também aumentou, com 756 feridos e 125 desaparecidos.





A situação no Rio Grande do Sul continua crítica, com 444 municípios afetados pelo desastre. Segundo a Defesa Civil, 71.398 pessoas estão em abrigos e 339.928 estão desalojadas, totalizando 1.951.402 afetados.

As equipes conseguiram resgatar 74.153 pessoas e 10.348 animais. Para isso, contam com um efetivo de 27.589 pessoas, além de 4.398 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.

A Defesa Civil solicitou que as pessoas verifiquem se seus nomes constam na lista de desaparecidos. Para isso, devem procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para regularização dos dados, com a retirada do nome da lista, se necessário.

Para receber alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual, é possível se cadastrar enviando o CEP da localidade por SMS para o número 40199 ou registrando-se pelo telefone (61) 2034-4611 ou pelo aplicativo Whatsapp, interagindo com o robô de atendimento.

Fonte: Correio do Povo