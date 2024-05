Tragédia no RS: Enchentes afetam 90% dos municípios e deixam rastro de destruição

Mais de 90% dos municípios do Rio Grande do Sul foram atingidos pelas enchentes, ou seja, 449 das 497 municipalidades do Estado. O mais recente balanço divulgado pelo Governo do Estado, nesta quarta-feira, 15, também mostra que 149 pessoas morreram em consequência das chuvas e que mais de 2 milhões de pessoas foram diretamente afetadas, 538.245 delas estando desalojadas. Pelo menos 108 pessoas seguem desaparecidas.





O balanço ainda mostra que 806 pessoas estão feridas, mas que não há mais óbitos em investigação (sendo apurado se as mortes têm relação com os eventos meteorológicos). Em relação aos resgates, 76.588 pessoas foram salvas com sucesso, assim como 11.427 animais.

Confira os números completos

• Municípios afetados: 449

• Pessoas em abrigos: : 76.580

• Desalojados: 538.245

• Afetados: 2.131.968

• Feridos: 806

• Desaparecidos: 108

• Óbitos confirmados: 149

• Óbitos em investigação*: 0

• Pessoas resgatadas: 76.588

• Animais resgatados: 11.427

• Efetivo: 27.651

• Viaturas: 4.405

• Aeronaves: 45

• Embarcações: 340

Fonte: R7