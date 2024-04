Trânsito na Bola do Produtor será alterado para avanço nas obras do viaduto Rei Pelé

Na busca contínua por melhorias na infraestrutura urbana e visando facilitar o deslocamento dos motoristas e passageiros, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a partir de sexta-feira, 5/4, às 21h, haverá interdições no entorno da rotatória do Produtor, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, para a continuidade das obras do complexo viário Rei Pelé.





A prefeitura informa que haverá o fechamento da rotatória no Produtor, nas proximidades das avenidas Camapuã e Autaz Mirim. Essas mudanças exigirão que os motoristas adotem rotas alternativas para seus deslocamentos.

Os condutores que se deslocam da avenida Itaúba em direção à avenida Autaz Mirim ou que pretendem retornar para a Itaúba, deverão realizar um retorno próximo ao Terminal de Integração 4 (T4). A partir daí, é possível seguir pela avenida Camapuã, em direção ao bairro e acessar a avenida Autaz Mirim. Esse caminho alternativo permitirá, então, o acesso à avenida Hilário Gurjão e, consequentemente, à avenida Itaúba.

Da mesma forma, aqueles que transitam pela avenida Camapuã em direção à rotatória do Produtor não poderão mais acessar diretamente a avenida Itaúba. Nesses casos, terão que fazer a conversão à direita na Autaz Mirim e seguir pela avenida Hilário Gurjão em direção à rotatória do Jorge Teixeira.

Transporte

Sentido Camapuã/Itaúba – 062, 065, 066, as linhas vão seguir normalmente até as avenidas Camapuã, Autaz Mirim (retorno), avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, avenida Itaúba, e segue o itinerário normal.

Linhas 064, 092 – os ônibus seguem normalmente até a avenida Camapuã, avenida Autaz Mirim (retorno), avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, rua das Papoulas, normal.

Sentido Camapuã/Retorno (T4), 016, Normal até avenida Camapuã, avenida Autaz Mirim (retorno), avenida Autaz Mirim, avenida Camapuã, normal.

Sentido Camapuã/Autaz Mirim (Cidade Deus), 041, 044, 063, 067, 068, 069, 355, 560, Normal até avenida Camapuã, avenida Autaz Mirim (retorno), avenida Autaz Mirim, normal.

Demais desvios 680 – Normal até avenida Itaúba (retorno), R. Ébano Oriental, R. dos Lírios, R. das Papoulas, normal.

Linhas – 676, 677, normal até avenida Itaúba, avenida Camapuã (retorno T4), avenida Autaz Mirim, normal.

Linhas 442,654 – normal até avenida Itaeté ou alameda Alphaville Norte, avenida Autaz Mirim, avenida Camapuã, normal.

Para o dia início das obras no dia 7 de abril, o itinerário dos ônibus ficará da seguinte maneira: Linhas 062, 064, 065, 066, 092, normalmente até a avenida Camapuã, avenida Autaz Mirim, avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, avenida Itaúba, normal.

Linhas 041, 044, 063, 067, 068, 069, 355, 560 – normal até a avenida Camapuã, avenida Autaz Mirim (retorno), avenida Autaz Mirim, normal.

Linhas – 016, 442, 654, normal até a avenida Camapuã, avenida Autaz Mirim (retorno), avenida Autaz Mirim, avenida Camapuã, T4.

Atenção redobrada e preparação

A prefeitura reforça a todos os condutores que estejam atentos às sinalizações e às orientações dos agentes de trânsito, que estarão posicionados nas áreas de desvios para facilitar a transição e minimizar as alterações. A recomendação é para que se planeje com antecedência os deslocamentos, considerando as novas rotas e possíveis atrasos que as obras podem causar.