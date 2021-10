Trânsito sofre alteração para jogo do Manaus FC x Tombense; confira

Para o jogo Manaus x Tombense, neste sábado, 30/10, a Prefeitura de Manaus por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizará mudanças na circulação dos veículos e dos ônibus para atender aos torcedores que irão assistir ao jogo de futebol na Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, Flores, zona Centro-Sul. Cerca de 60 agentes de trânsito e fiscais de transportes estarão monitorando e orientando os motoristas sobre as intervenções nas vias.

No sentido bairro/Centro, a avenida Constantino Nery será interditada, a partir das 13h, entre as avenidas Lóris Cordovil e Pedro Teixeira. A rua Flaviano Limongi será interditada das 6h às 18h e apenas as delegações e viaturas de serviços poderão acessar a via.

Os veículos que trafegam na avenida Constantino Nery em direção ao Centro serão direcionados para a avenida Lóris Cordovil, acessarão a avenida Belmiro Vianez, depois a avenida Pedro Teixeira e retornarão para a avenida Constantino Nery ao lado da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

Para garantir a segurança viária dos pedestres e demais veículos, o sentido Centro/bairro da avenida Constantino Nery será interditada das 17h às 19h, entre os trechos da avenida Torquato Tapajós até a avenida Darcy Vargas.

O IMMU desviará o trânsito no sentido bairro para as avenidas Djalma Batista e Mário Ypiranga. Os motoristas também poderão acessar outras rotas como opção em direção ao bairro.

Transporte

Fiscais de transportes e agentes de trânsito do IMMU estarão nas imediações da Arena da Amazônia para orientar motoristas e população em geral quanto às opções de desvios do tráfego e do transporte coletivo.