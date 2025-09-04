Transporte clandestino é alvo de fiscalização no bairro Aparecida

Fiscais de transporte e agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Prefeitura de Manaus, realizaram, na manhã desta quinta-feira, 4/9, mais uma operação “Transporte Legal”. Desta vez, a fiscalização ocorreu na rua Wilkens de Matos, próximo ao Centro Estadual de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida, zona Sul.





Durante as abordagens, dois veículos que faziam transporte irregular foram apreendidos e mais oito foram autuados por trafegar sem a licença de motorista auxiliar ou com documentação vencida. Dois veículos foram autuados, ainda, por estarem com pneus fora de condições de circulação.

Segundo o chefe de Fiscalização de Transporte do IMMU, Waldir Sousa, a operação “Transporte Legal” tem como objetivo retirar de circulação veículos irregulares e garantir a segurança da população. Ele ressaltou que os ônibus clandestinos não passam por vistorias e que a ação também visa reforçar o transporte regular na região. “Nosso intuito não é prejudicar o usuário e, sim, garantir que ele tenha um transporte seguro e eficiente”, afirmou.

O autônomo Oswaldo de Oliveira, 43 anos, aprovou a iniciativa da gestão municipal. “As pessoas têm de ser mais responsáveis no trânsito. Acho muito bom que tenha mais fiscalizações. A prefeitura está certa”, disse.

A operação “Transporte Legal” será realizada, em várias zonas da cidade, para coibir o transporte irregular e garantir mais segurança e qualidade no deslocamento dos passageiros na capital amazonense.