Transporte Clandestino Não É Opção: Arsepam intensifica fiscalização nesta sexta-feira

Na manhã desta sexta-feira (08/03), a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), intensificou a fiscalização como parte da campanha “Transporte Clandestino Não É Opção”, visando combater o transporte irregular intermunicipal de passageiros.





A ação, realizada pelos fiscais da Arsepam no posto localizado na cabeceira da ponte Phellippe Daou (ponte Rio Negro), resultou na fiscalização de 55 veículos, incluindo 48 veículos tipo táxi, 4 ônibus e a remoção de 3 carros por estarem realizando o transporte de passageiros de forma irregular.

De acordo com a Arsepam, campanha não apenas visa combater o transporte irregular, mas também conscientizar a população sobre a importância de realizar viagens em veículos intermunicipais legalizados conforme as regulamentações do órgão.

O presidente da Agência Reguladora, Ricardo Lasmar, ressaltou o compromisso em garantir a segurança e a qualidade dos serviços de transporte intermunicipal, protegendo tanto os passageiros quanto os profissionais envolvidos. Lasmar destacou que “é fundamental que todos estejam cientes de que o transporte clandestino não é uma opção segura nem legal, e é nosso dever garantir o cumprimento das regulamentações para o benefício de toda a comunidade.”

Recadastramento Rápido

O prazo para o recadastramento das modalidades regular/fretamento se estende até 31 de março. O processo é simplificado: basta acessar o site www.arsepam.am.gov.br e clicar no banner “Cadastro de Veículos”. Lá, o operador terá acesso à lista de documentos necessários.

Após reunir toda a documentação, o representante da empresa deve comparecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na sede da Arsepam, localizada na avenida Álvaro Maia, 2.357, Adrianópolis, no Edifício Corporate Trade, 11º andar. Para obter mais informações, entre em contato com o Departamento de Transporte Rodoviário pelo número (92) 98412-3241.

No caso de empresas novas ou que nunca se registraram na Arsepam, o prazo para efetuar o cadastro é até 29 de dezembro. As documentações também estão disponíveis no site da autarquia estadual, no banner “Cadastro de Veículos”.