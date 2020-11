Transporte coletivo vai funcionar normalmente no dia das eleições

No primeiro turno das eleições deste ano, o transporte coletivo irá funcionar normalmente em Manaus. Além disso, o serviço será gratuito para que a população não deixe comparecer aos colégios para a votação.

A gratuidade no transporte coletivo é válida até às 19h59 deste domingo (15). A partir das 20h, a cobrança nos ônibus volta a ser feita. O transporte gratuito no dia das eleições em Manaus segue determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Os motoristas e cobradores já receberam orientações quanto a liberação das catracas para o dia do pleito. Os passageiros devem ficar atentos aos horários.

Os trabalhadores do transporte coletivo vão trabalhar de acordo com sua escala neste domingo. Haverá, ainda, troca de turno entre motoristas e cobradores para que nenhum ônibus fique parados nos terminais no dia das eleições.