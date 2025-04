Transporte intermunicipal no Amazonas cresce 30% no 1º trimestre de 2025

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) já contabiliza um aumento significativo nos cadastros de empresas e veículos que atuam no transporte rodoviário intermunicipal no estado. Apenas no primeiro trimestre de 2025, foram cadastradas 39 empresas e 341 veículos nas três modalidades fiscalizadas pelo órgão.





Em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram registradas 30 empresas e 181 veículos, o crescimento foi de 30% no número de empresas e quase 90% no total de veículos.

Segundo o diretor-presidente da Arsepam, Ricardo Lasmar, os dados reforçam o avanço e a reorganização do setor no Amazonas. “Esse crescimento demonstra que o setor está respondendo aos esforços de fiscalização e incentivo à regularização. Nosso foco é garantir que apenas operadores comprometidos com a segurança e a qualidade permaneçam em atividade. Transporte regulado é transporte seguro para quem viaja e para quem opera”, destacou.

Desempenho

Na modalidade de serviço regular, foram cadastradas seis empresas e 63 veículos neste ano. Em 2024, o total foi de sete empresas e 83 veículos. A redução se deu pela cassação da autorização de uma operadora que não estava prestando um serviço adequado à população.

A modalidade de fretamento eventual e contínuo teve um crescimento expressivo. Foram 29 empresas e 179 veículos cadastrados em 2025, frente a 23 empresas e 98 veículos no mesmo período de 2024, um aumento de mais de 26% no número de empresas e quase o dobro no número de veículos.

O destaque deste ano é o fretamento tipo 2, que, no mesmo período em 2024, não teve cadastros no sistema da Agência Reguladora. Agora, conta com quatro empresas e noventa e nove veículos regularizados.

Modalidades

O transporte rodoviário intermunicipal no Amazonas é dividido em três modalidades: o Serviço Regular, com horários fixos e tarifas definidas pela Arsepam, que atualmente atende 15 linhas entre 11 municípios, um distrito e uma comunidade — incluindo também a operação semiurbano, como a linha entre Manaus e Iranduba, voltada para trajetos de até 45 km; o Fretamento, que pode ser eventual, para viagens pontuais como excursões e passeios, ou contínuo, destinado ao transporte frequente de funcionários por empresas; e o Fretamento Tipo 2, operado por táxis vinculados a associações, com viagens diárias e destinos definidos, semelhante ao serviço regular, mas com regras específicas.