TRE-AM rejeita pedido de Adail Filho contra cassação de mandato

Os embargos de declaração do prefeito e vice-prefeito eleito de Coari, Adail Filho (Progressista) e Keitton Pinheiro (PSD), contra a decisão do colegiado que cassou os mandatos deles foram rejeitados pelos juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), nesta quinta-feira (4). Uma nova eleição deverá ser realizada no município, conforme os relatores.

Adail Filho poderá recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No recurso, Adail Filho alegou que a Justiça Eleitoral já havia reconhecido a ruptura do exercício de poder do grupo familiar e havia respondido que o indeferimento por inelegibilidade não gera qualquer impedimento à reeleição”.

Em dezembro no ano de 2020, o TRE determinou nova eleição no município. Com a decisão, a presidente da Câmara Municipal de Coari deveria assumir o comando da prefeitura até a posse do prefeito eleito na eleição suplementar. Desde janeiro, o município está sendo governado pela vereadora Dulce Menezes (MDB).