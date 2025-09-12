Trecho da Coronel Teixeira será alterado para corrida ‘TV Lar 2025’ neste domingo (14)

A Prefeitura de Manaus, montou uma estrutura especial para o trânsito e transporte para este domingo, 14/9, quando será realizada a corrida “TV Lar 2025”, com largada às 6h, na avenida Coronel Teixeira, próximo ao shopping Ponta Negra, zona Oeste da cidade. Agentes de trânsito atuarão na orientação aos motoristas para garantir a segurança dos pedestres durante as travessias e circulações.





No trecho da avenida Coronel Teixeira, entre o Comando Militar da Amazônia (CMA) e a rotatória da avenida do Turismo haverá um contrafluxo. Para quem trafega na avenida Coronel Teixeira no sentido do complexo Ponta Negra em direção ao Centro deve adentrar na contramão na própria via.

Os condutores que vêm no sentido Centro para avenida do Turismo – pela Coronel Teixeira – terão opção de seguir pela avenida Cecília Meireles até a avenida do Turismo.

Ao se aproximar dos competidores, os motoristas devem reduzir a velocidade e, especialmente, obedecer às orientações dos agentes de trânsito do IMMU.

Os agentes de trânsito estarão com motocicletas e viaturas para o suporte nas vias. Ainda no trajeto, fiscais de transporte irão acompanhar as operações das linhas para eventuais intervenções pontuais e emergenciais.

Transporte

Em relação às linhas de ônibus que trafegam no local – 120, 126, 450, 542 e 678 – seguirão no contrafluxo no sentido bairro/Ponta Negra, iniciando após o shopping Ponta Negra até a rotatória do Turismo.