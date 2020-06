Tremor de magnitude 7,4 atinge o México

Um forte terremoto de magnitude 7,4 atingiu a costa sul do México nesta terça-feira (23), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Na região de Oaxaca, a mais atingida, houve ao menos uma morte.

O abalo foi sentido no centro da capital, a Cidade do México, que está a centenas de quilômetros de distância do epicentro. O tremor chegou a fazer soar os alertas de autoridades para a possibilidade de tsunami na costa do Pacífico.

O governador de Oaxaca, Alejandro Murat, confirmou ao menos uma morte no estado que abriga o epicentro do terremoto. Sismólogos apontam que o centro do tremor está a 26,3 km de profundidade e a 12 km da cidade de Santa María Zapotitlán.

Inicialmente, o USGS tinha informado uma magnitude de 7,7 que foi revisada. Ainda assim, tremores deste tipo provocam estragos e, segundo o Serviço Geológico dos EUA, a proximidade deste tremor com a superfície amplifica seus efeitos.

Centenas de pessoas que estavam em prédios e casas correram para as ruas na Cidade do México.

A empresa SkyAlert, que tem rede própria de sensores, afirma que há possibilidade de tsunami, e recomenda que as pessoas não fiquem próximas à costa nas regiões de Oaxaca – onde há praias frequentadas por turistas – e Chiapas.

Já o instituto sismológico do México disse que um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o Estado de Oaxaca, no sul do país.

Na região de Oaxaca, mais atingida há montanhas, plantações de café, resorts de praia e prédios de arquitetura colonial espanhola.

Alberto Ibanez, um fotógrafo em Oaxaca, disse à Reuters que o terremoto deixou uma rachadura em seu apartamento e derrubou livros e vasos de sua casa.

Fonte: G1/Mundo