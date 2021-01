Três estabelecimentos são fechados por descumprimento de decreto em Manaus

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) fechou três estabelecimentos na zona sul da capital entre a noite de domingo (17/01) e madrugada de segunda-feira (18/01) por descumprimento do Decreto Governamental que restringe o funcionamento do comércio após às 19h. Além de fechados, dois estabelecimentos foram autuados pelos órgãos sanitários. Ao todo, a CIF realizou a fiscalização em 25 estabelecimentos

No Educandos, um bar foi orientado e fechado. Na rua José Paranaguá, no Centro, outro bar foi encontrado funcionando, sendo autuado pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e pelo Procon-AM. Na avenida Ayrão, também no Centro, uma lanchonete que funcionava com delivery fora do horário permitido, também foi fechada. Por haver irregularidades, o local também foi autuado.

A CIF acontece todos os finais de semana com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos comerciais, verificando se o decreto governamental está sendo cumprido.

Participam da CIF equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Ouvidoria da SSP-AM, Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Defesa Civil e Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM).