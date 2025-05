Três iniciativas da saúde de Manaus são destaque em mostra nacional do SUS

Abordando os temas Saúde Bucal, Saúde Digital e o Acesso de Mulheres Trans na Atenção Primária à Saúde (APS), três experiências exitosas, executadas por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), da Prefeitura de Manaus, foram selecionadas para a 20ª Mostra “Brasil, Aqui tem SUS”, marcada para o período de 15 a 18/6, em Belo Horizonte (MG).





A seleção ocorreu na 6ª Mostra “Amazonas, aqui tem SUS”, coordenada pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-AM), realizada nos dias 7 e 8/5, que reuniu 118 relatos de experiências de municípios amazonenses, finalizando com a premiação de 16 experiências exitosas para participação na mostra nacional.

O trabalho “Desafios e enfrentamentos para garantir o acesso à saúde bucal em comunidade rural de Manaus”, de autoria do cirurgião dentista Elves de Sá Guedes, conquistou o primeiro lugar geral da mostra estadual, destacando estratégias inovadoras de cuidado para fortalecer o envolvimento dos moradores da comunidade Nossa Senhora do Livramento, na margem esquerda do Baixo Rio Negro, na adesão aos serviços de saúde, ampliando o acesso à consulta odontológica e à promoção da saúde bucal para a população.

A gerente de Saúde Bucal da Semsa, Cláudia da Silva Carvalho, explicou que a premiação é inédita para o município de Manaus e representa um ganho para a Saúde Bucal.

“É a primeira vez que Manaus ganha a mostra estadual e isso é muito importante para a Saúde Bucal e o reconhecimento do trabalho desenvolvido, principalmente no Distrito Rural. A ação é executada de forma lúdica para fazer com que os ribeirinhos, os indígenas não aldeados e os outros moradores da comunidade se sintam acolhidos e com isso procurem os serviços de saúde”, destacou Cláudia Carvalho.

De acordo com Elves Guedes, a participação na mostra reflete os resultados positivos das ações de saúde bucal na comunidade ribeirinha. “A atuação na comunidade, com os desafios do território amazônico, exigiu ampliar o conhecimento do território, respeitar a cultura e trabalhar com as especificidades locais, criando estratégias. É gratificante saber que essas estratégias deram certo e que vou poder mostrar para todo o Brasil, podendo servir de modelo para outros territórios que também têm o fator amazônico”, afirmou Elves Guedes.

O segundo trabalho da Semsa selecionado para a Mostra Nacional foi apresentado pelo cirurgião dentista Domingo Sávio Nascimento de Albuquerque, com o relato de experiência “Facilitando o acesso de mulheres trans na Atenção Primária visando o atendimento integral na Estratégia Saúde da Família (ESF)”, executada na Unidade de Saúde da Família (USF) – Sul 04, no bairro Presidente Vargas (zona Sul).

De acordo com Domingo Sávio, a experiência apresentada é um relato do desenvolvimento de estratégias para melhorar a adesão da população de mulheres trans aos serviços de saúde, fortalecendo o vínculo com a Atenção Primária à Saúde, considerando que as políticas do Sistema Único de Saúde (SUS) buscam minimizar a marginalização institucional e quebrar as barreiras do acesso aos serviços de saúde.

“A premiação é importante porque é o reconhecimento do trabalho da equipe da USF frente a uma demanda de exclusão social que muitas mulheres trans sofrem no seu dia a dia ao tentarem acessar os serviços de saúde. Quando isso é levado para uma Mostra Nacional, o esperado é que se divulgue esse trabalho que é feito na APS para que se fortaleça ou sejam criadas novas políticas de acessibilidade”, apontou Domingo Sávio.

O relato “Saúde Digital na Regulação das Consultas e Exames Especializados: Desafios e Impactos”, também foi selecionado para Mostra Nacional e descreve a implantação de uma solução de saúde digital desenvolvida pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI/Semsa), com o objetivo de modernizar a regulação de consultas e exames especializados no SUS.

O analista de sistemas João Carlos Silva de Oliveira, lotado no DTI/Semsa e doutorando em Saúde Pública na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), explicou que, a partir da identificação de problemas críticos no modelo anterior, como o alto índice de absenteísmo (56,75%), o elevado custo e a baixa efetividade das notificações via SMS, foi idealizada, projetada e implantada uma plataforma on-line integrada ao Sistema de Regulação (Sisreg), permitindo que os usuários consultem, de forma autônoma e segura, o status de suas marcações.

“A nossa expectativa com a participação na Mostra Nacional é dar visibilidade a uma experiência concreta de transformação digital no SUS, desenvolvida a partir de recursos públicos limitados, mas com forte impacto social, técnico e institucional. E acreditamos que compartilhar essa iniciativa em um espaço nacional é uma oportunidade estratégica para inspirar outras secretarias municipais e estaduais a desenvolver soluções tecnológicas acessíveis”, destacou João Carlos.

Com a seleção dos três trabalhos para a Mostra Nacional, a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destacou a abrangência da atuação da Semsa Manaus que envolve diversas áreas no atendimento em saúde, desde saúde bucal até a saúde de mulheres trans e a tecnologia da informação, em benefício do atendimento integral da população.

“Inicialmente, os trabalhos apresentados na mostra estadual foram selecionados na 3ª edição da Mostra ‘Manaus, Aqui Tem SUS’, promovida pela Prefeitura de Manaus, que contou com a inscrição de cem relatos de experiências bem-sucedidas. São ações inovadoras de iniciativa dos trabalhadores da Semsa em diferentes áreas, executadas no dia a dia, garantindo o avanço permanente do SUS”, afirmou Shádia Fraxe.

Os autores dos trabalhos aprovados para a 20ª Mostra “Brasil, Aqui tem SUS” terão direito a passagem e hospedagem para participação no evento.