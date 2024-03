Trilha Sonora do espetáculo ‘Cabaré Chinelo’ é lançada no Teatro Amazonas

O majestoso palco do Teatro Amazonas, símbolo histórico do estado, recebe o lançamento da trilha sonora do espetáculo aclamado “Cabaré Chinelo”, uma produção do Ateliê 23. Agendado para quarta-feira (20/03) às 20h, este evento promete ser uma experiência única, com a participação da renomada Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) sob a regência do maestro Marcelo de Jesus. Os ingressos estão disponíveis para venda através do Instagram (@atelie23) e no site oficial do Ateliê 23.





O álbum, composto por Eric Lima em colaboração com Taciano Soares, traz à vida as emoções e histórias do espetáculo, que retrata a vida das mulheres prostituídas durante a Belle Époque. Doze faixas compõem a trilha, incluindo sucessos como “Somos o Cabaré”, “Soulanger”, “La Muerte”, entre outras, agora disponíveis em plataformas digitais para o deleite do público.

Eric Lima, co-diretor do Ateliê 23, destaca a grandiosidade do espetáculo “Cabaré Chinelo – O Show”, enaltecendo a potência das músicas e a participação especial de um coral composto por dez vozes femininas, além de bailarinas de diversos grupos da cidade.

A diversidade é uma marca registrada deste evento, que inclui a participação de mulheres trans e cis no coral, bem como profissionais da dança representando diferentes estilos e corpos. A união dessas vozes e movimentos busca honrar e empoderar as histórias das mulheres retratadas no espetáculo.

O maestro Marcelo de Jesus, responsável pela regência da OCA nesta apresentação única, expressa sua admiração pela produção e a importância deste encontro entre música e teatro. Com arranjos simples, porém emocionantes, a trilha sonora do “Cabaré Chinelo” ganha uma nova dimensão ao ser interpretada pela Orquestra de Câmara do Amazonas.

A equipe por trás deste espetáculo, incluindo diretores, músicos, bailarinas e técnicos, dedica-se a oferecer uma experiência inesquecível ao público do Teatro Amazonas. Com uma lista impressionante de talentos, este show promete encantar e emocionar a todos que testemunharem essa fusão de música, dança e teatro.