Trio criminoso é preso após sequência de assaltos em Manaus

MANAUS | Três homens foram presos no fim da tarde de sexta-feira, (18), após uma ação rápida da equipe ROCAM durante patrulhamento na zona Norte de Manaus. A ação aconteceu na rua Louro Chumbo, no bairro Nova Cidade.





Segundo informações repassadas pelo CIOPS, os elementos estavam cometendo assaltos pelos bairros Nova Cidade e Terra Nova em um veículo Fiat Uno branco, de placa PHM 5482. Durante as buscas, os policiais localizaram o carro com os três assaltantes, todos do sexo masculino, com idades de 24, 26 e 29 anos.

Ao perceberem a presença da viatura, dois deles tentaram fugir, mas foram rapidamente contidos pela equipe. Na abordagem, foi encontrado na cintura de um dos indivíduos um simulacro de arma de fogo. No interior do veículo, foram localizados vários aparelhos celulares, produtos dos roubos, e uma balaclava, possivelmente utilizada durante os crimes.

Todos os envolvidos possuem passagem pelo crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, os suspeitos, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia