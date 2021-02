MANAUS – Três mulheres foram presas na tarde de quarta-feira, (10), após realizarem um crime de furto em uma drogaria que fica no bairro Parque Dez de Novembro, nas proximidades a rua do Comércio, zona Centro-Sul de Manaus.

O trio de ladras foi presos na Avenida Torquato Tapajós no momento em que tentavam fugir com todos os produtos furtados. As três foram levadas para o 1º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis. Veja vídeo.

Por Correio da Amazônia