Trio do tráfico é preso com coletes, armas e drogas no bairro da Glória

MANAUS – A polícia foi acionada na noite de terça-feira, (23), para checar denúncia relacionada ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Glória. Segundos as informações indivíduos armados estariam comercializando drogas no “antigo bar do Avelino”, na Rua Oswaldo Cruz.

As equipes deslocaram ao local e constataram que três criminosos estavam no imóvel, sendo que estes ao perceberem a presença das equipes da SSP tentaram empreender fuga pelos fundos do local.

Contudo foram detidos após cerco. Os elementos foram identificados como, Gleydson Ferreira da Silva, 22 anos, Dharick Dmytri Batista Moreira, 23 anos, e Círio Hulisses de Oliveira Maia, 19 anos.

Com os infratores foram apreendidos coletes balísticos, armas de fogo e munições, entorpecentes, balanças de precisão, celulares e uma prensa que era utilizada para molde de tabletes de drogas. Diante dos fatos a ocorrência foi apresentada no 19° DIP.

Materiais Apreendidos

– 01 espingarda cal. 12

– 01 pistola cal. 380

– 01 revólver cal. 38

– 05 munições cal. 380

– 05 munições cal. 38

– 02 coletes balísticos

– 04 balanças de precisão

– 02 aparelhos celulares

– 01 prensa;

– 01 porção de supostamente oxi pesando aproximadamente 30g

– 01 porção de supostamente cocaína pesando aproximadamente 200g;

– 21 pinos contendo supostamente cocaína pesando aproximadamente 45g.