Triplo homicídio e estudante de 11 anos é morto por engano no São Raimundo

MANAUS – Júlio Cesar Ferreira dos Santos de 20 anos, Rafael Correa Souza de Vasconcelos, de 11 anos, e Milena Vale da Silva de 19 anos, foram assassinados por ocupantes de um carro siena vermelho de placa não identificada. O crime aconteceu na rua Boa Vista, bairro São Raimundo, Prosamim, São Raimundo, zona Centro-Oeste de Manaus, por volta das 20hs20min, de domingo, (15).

As vítimas estavam em frente ao bloco 15, do Prosamim, quando os criminosos chegaram e deram inicio a uma seção de tiros contra as pessoas. Segundo informações de moradores, o alvo seria o casal que teria um envolvimento com o tráfico de drogas da localidade. O jovem Rafael de apenas 11 anos, foi vítima de bala perdida. As vítimas ainda chegaram a ser socorridas para o Serviço de Pronto Atendimento do São Raimundo, onde acabaram vindo a óbito.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal, (IML), onde foram liberados posteriormente para o sepultamento. A polícia deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia