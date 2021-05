Triplo homicídio marca madrugada de domingo no Mauazinho

MANAUS – Três elementos até o momento não identificados, foram executado com vários disparos de arma de fogo pelo corpo na madrugada de domingo, (9), no beco Real, campo Maaracambira, bairro Mauzinho, zona Leste de Manaus. Segundo informações repassadas pela polícia, várias ligações foram feitas ao 190, informado que no local estaria acontecendo um intenso tiroteio.

Com base nas informações, os militares da 29º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), se deslocaram até o local onde encontraram três elementos mortos com tiros na região da cabeça. O local é de intenso tráfico e os três elementos mortos tem uma suposta ligação com o crime.

Entre os mortos estava um adolescente de apenas 15 anos, que foi executado com tiros na região da cabeça. Os corpos foram recolhidos pela equipe do Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Texto: Correio da Amazônia

Foto: Divulgação