Triplo homicídio marca o Ano Novo no bairro Jorge Teixeira – Imagens fortes

MANAUS – Antônio Miranda Junior 27 anos, Cristian Santos de Sousa 31 anos, e uma terceira vítima que não foi identificada, foram assassinados na Comunidade Valparaiso, bairro Jorge Teixeira, rua Paramacaxi, zona Leste de Manaus.

As vítimas foram assassinada durante uma invasão de traficante de drogas no local que atiraram nas vítima que estavam na rua. Um dos morto segundo informações repassadas pela família, seria trabalhador e teria sido morto por engano quando estava a saindo para almoçar com familiares. Já os outros dois mortos, teriam envolvimento com o tráfico de drogas da localidade.

Segundo informações repassadas pela PM, as mortes se tratam de uma vingança após a morte de um traficante da área que ocorreu na última quarta-feira, (30), na mesma comunidade. A ocorrência ainda está em andamento. Mais detalhes em instantes.

Por Correio da Amazônia