Tromba d’agua surpreende moradores de Maués; Veja vídeo

Os moradores do município de Maués, no interior do Amazonas, foram surpreendidos por uma tromba d’água na tarde de quarta-feira (29), conforme mostram vídeos registrados por eles. Esse fenômeno ocorreu em diferentes áreas da cidade por volta das 17h.





Assista:

Relatos locais indicam que a tromba d’água persistiu por cerca de 10 minutos, movendo-se ao longo do rio Maués Açú. Felizmente, não houve notícias de feridos ou danos causados por essa ocorrência.

A tromba d’água é similar a um tornado, mas se forma sobre a superfície da água, seja ela mar ou rio, derivada de uma nuvem de tempestade. No momento em que foi observada, o clima estava instável, com períodos de chuva.

