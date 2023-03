Trump diz que será ‘preso’ na terça e convoca protestos

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou neste sábado (18), em sua rede social Truth Social, que espera ser “preso” na próxima terça-feira (21/3) e convocou protestos, ante uma possível acusação de suborno pago a uma atriz pornô antes das eleições de 2016.

Referindo-se a um “vazamento” do escritório do procurador do estado de Nova York para o bairro de Manhattan, Trump, que pretende voltar a disputar a Casa Branca em 2024, escreveu em letras maiúsculas: “O principal candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos da América será preso na terça-feira da próxima semana. Protestem, recuperem nossa nação!”.

Há dias, multiplicam-se os rumores sobre uma possível acusação criminal de Trump por parte de um grande júri, no âmbito da investigação liderada pelo procurador distrital do estado de Nova York, Alvin Bragg, um magistrado eleito democrata.

Nos Estados Unidos, os promotores podem apresentar testemunhas e provas a um painel de cidadãos conhecido como grande júri, que então decide se há um caso a ser respondido.

Se for indiciado, Trump, de 76 anos, será o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos acusado de um crime. Isso afetaria sua chance de se tornar o candidato republicano à presidência para as eleições de 2024.

CB