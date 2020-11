TSE diz que pode ocorrer ‘instabilidade momentânea’ no aplicativo e-Título

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na manhã deste domingo (15), dia das eleições municipais, que pode haver “instabilidade momentânea” no aplicativo e-Título devido ao alto número de eleitores acessando a ferramenta.

A orientação do tribunal para o eleitor que tiver algum problema com o aplicativo é tentar novamente alguns minutos mais tarde.

O e-Título pode ser usado pelo eleitor que não está em sua cidade de votação e pretende justificar a ausência. Até as 8h50 deste domingo, 400 mil eleitores já haviam justificado a ausência por meio do aplicativo, de acordo com números do TSE. O E-título também pode ser usado como documento de identificação nas seções eleitorais.

O tribunal também informou que 12,8 milhões de pessoas baixaram o aplicativo.

G1