Turismo de conservação transforma viagens em experiências de impacto positivo

Viajar deixou de ser apenas sobre contemplar paisagens: hoje, é possível transformar a experiência em um ato de preservação e impacto positivo. No Brasil e no mundo, cresce o turismo de conservação, modelo que conecta viajantes à proteção de ecossistemas e ao fortalecimento de comunidades locais. Mais do que lazer, cada jornada se torna uma oportunidade de contribuir para projetos ambientais, apoiar culturas tradicionais e viver experiências exclusivas que deixam um legado real.





Essa mudança reflete um perfil de turista mais consciente: segundo pesquisa da Booking.com, 53% dos viajantes estão atentos aos efeitos ambientais e sociais de suas escolhas, 73% querem que seus gastos beneficiem diretamente a população local e 77% buscam experiências autênticas que valorizem a cultura regional. Para muitos, viajar hoje significa unir bem-estar, aventura e propósito: uma tendência que está transformando destinos e impulsionando iniciativas de conservação de forma concreta.

Para a empresária, Francine Leal, o turismo de conservação é enxergar a natureza não como cenário, mas como protagonista de uma jornada transformadora e de cuidado e impacto. “Nossa última viagem à Amazônia foi uma experiência pensada para minha família que gerou conexão profunda com o território, valorizou saberes locais e despertou em nós um compromisso real com a proteção da vida”, afirma a viajante.

Entre os destinos que se destacam, estão iniciativas no Brasil e no mundo que unem hospitalidade de alto padrão com preservação ambiental. No Pantanal, por exemplo, a Caiman promove experiências que aproximam os viajantes da fauna e flora locais, ao mesmo tempo em que desenvolve projetos de conservação de espécies ameaçadas. No Cerrado, a Pousada Trijunção alia conforto com atividades que incentivam a preservação do bioma, incluindo safáris noturnos para observar o lobo-guará. Já na Amazônia, expedições da Katerre oferecem jornadas em barcos de pequeno porte, conduzidos de maneira sustentável para explorar rios e comunidades ribeirinhas.

No cenário internacional, a rede de hotéis Explora, presente em destinos como Patagônia e Atacama, convida o visitante a vivenciar paisagens intocadas em roteiros que unem aventura e conservação. No arquipélago de Sumba, na Indonésia, o premiado Nihi oferece experiências de bem-estar integradas à natureza, com forte engajamento em projetos sociais com a comunidade local. Já a rede Wilderness Safaris, referência na África, combina safáris exclusivos com a proteção da biodiversidade e o fortalecimento das comunidades que vivem ao redor das reservas.

“Hoje, o perfil do viajante mudou. Ele não busca apenas paisagens deslumbrantes, mas experiências que deixem um legado positivo. Nosso papel como uma produtora de viagens especializada em roteiros personalizados é desenhar jornadas que emocionem, mas que também contribuam para regenerar os destinos visitados, seja por meio de ações ambientais, apoio a comunidades locais ou incentivo à cultura regional. Esse é o novo luxo: viajar com propósito, consciência e impacto real”, completa Maria Paula Farracha, consultora de viagens da NomadRoots.