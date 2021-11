TVs transmitem filiação do ‘lanterna’ e ignoram aclamação do ‘favorito’ na Europa

Que “jornalismo” é esse? Que “manual de redação” define que o primeiro colocado nas pesquisas sendo aclamado na Europa não é notícia?

Há uma semana, o ex-juiz Sergio Moro, aquele que “jamais entraria para a política”, se filiou ao Podemos. A cerimônia ganhou destaque no Jornal Nacional, principal informativo da Rede Globo, que dedicou 2m39s ao ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro.

O discurso de Moro, que aparece com cerca de 8% nas pesquisas para as eleições de 2018, empatado num longínquo terceiro lugar com Ciro Gomes, foi transmitido ao vivo pela CNN Brasil, JP News, BandNews e UOL.

No mesmo dia da filiação de Moro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro colocado disparado em todas as pesquisas até agora, embarcava para uma viagem internacional. Lula teria compromissos com lideranças progressistas europeias na Bélgica, França e Espanha.

A mensagem de Lula ao mundo. Trecho do discurso do ex-presidente no Parlamento Europeu. #equipeLula pic.twitter.com/BDiHwgToxw — Lula (@LulaOficial) November 15, 2021

Na segunda-feira, 15 de novembro, o ex-presidente foi ovacionado no Parlamento Europeu, onde discursou dentro da Conferência de Alto Nível da América Latina, promovida pelo bloco social-democrata.

O Jornal Nacional não deu nem um segundo sequer ao fato. Os principais jornais, portais e TVs do país só noticiaram a presença de Lula em Bruxelas para destacar a frase dele sobre o tucano Geraldo Alckmin, cotado para ser vice do petista. Até o momento, o ex-presidente se encontrou, entre os nomes mais destacados de sua agenda, com o prêmio Nobel de Economia de 2001, Joseph Stiglitz, com o vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell, e com Olaf Scholz, que venceu a última eleição da Alemanha e pode se tornar o próximo primeiro-ministro do país, sucedendo Angela Merkel.

Nada disso foi “notícia” para a mídia comercial brasileira.

O que se discute não é se Moro merecia a atenção dada a ele pelo noticiário. Em termos jornalísticos, se o algoz de Lula que se tornou ministro de Bolsonaro se filia a um partido visando se candidatar à presidência, isso é notícia em qualquer lugar do mundo.

O que se discute é como o alvo do ex-juiz, que foi presidente da República e é o candidato favorito à presidência, não é notícia.

Detalhe: a viagem de Lula foi destaque em veículos europeus, como o espanhol El Pais, a rede de notícias alemã Deutsche Welle e Rádio França Internacional.

Compare com a atuação de portais alternativos como Brasil247, Diário do Centro do Mundo e a Revista Fórum, assumidamente de esquerda e alcunhados “blogs sujos” pela mídia corporativa.

Todos eles logicamente cobriram com destaque a filiação de Sergio Moro, e da mesma forma têm acompanhado a viagem de Lula. Impedir os leitores de ser informados sobre um destes acontecimentos seria absurdo e indigno der chamado de jornalismo.

