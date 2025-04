UBSs de Manacapuru recebem médicas residentes e fortalecem atendimento em saúde da família

A rede de saúde de Manacapuru ganhou um reforço importante para a assistência da população. Dez profissionais aprovados no programa de residência em Medicina de Família e Comunidade da Afya, Faculdade de Ciências Médicas já estão atuando no município. Essa é a primeira residência no interior do Amazonas, um marco para a formação de especialistas fora de Manaus.





A primeira turma é composta por 10 médicas residentes, distribuídas em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, onde atuam em programas de Estratégia de Saúde da Família, realizando atendimentos em consultório, visitas domiciliares e ações em grupos de hipertensos, diabéticos, gestantes e tabagistas.

Segundo o médico da Família e Comunidade e coordenador da residência da Afya, Israel Reis, o programa busca integrar ensino e comunidade, promovendo melhorias na assistência à população local. “Essa organização de ensino na comunidade é um ponto principal. As residências médicas qualificam o serviço, e os médicos trabalham entendendo que tudo é importante para as alunas, para repassar conhecimento do trabalho de campo. A ideia é que a comunidade opine e participe dessa gestão, para que a gente vá se adaptando às necessidades locais. A residência vem para somar, melhorar a qualidade da assistência do município”, explica.

Com carga horária semanal de 40 a 60 horas, as médicas residentes realizam consultas e atividades de prevenção, diagnóstico e promoção da saúde. Além das práticas em UBSs urbanas, o programa inclui módulos focais, com ambulatórios especializados e laboratórios de pequenas cirurgias, além de experiências em unidade fluvial e uma etapa de medicina rural.

Israel Reis destaca a relevância da iniciativa para o interior do Amazonas, um Estado onde serviços de saúde especializados são concentrados na capital, Manaus. “Elas ajudam a reduzir a demanda reprimida no município. Trazer uma residência para o interior é uma forma de melhorar a qualidade do serviço aos comunitários”, afirma o coordenador.

Em novembro do ano passado, a Afya recebeu autorização da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) para oferecer o programa, sendo a primeira instituição privada e credenciada no interior do Amazonas a desenvolver uma residência médica. Neste primeiro momento, o curso tem duração de dois anos e oferece bolsa-auxílio de R$ 12.106,09 mensais para cada residente.

A diretora geral da Afya Manacapuru, Karen Ribeiro, destaca que a instituição planeja a abertura de outras residências no município, o que deve fortalecer ainda mais o sistema de saúde local. “Mais do que formar profissionais, a Afya tem como um dos seus principais objetivos elevar o nível de assistência à comunidade em que a instituição está inserida”, destaca.