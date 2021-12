UCI de Pauini é desativada por não registrar mais casos de Covid no município

A Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) de Pauini (a 926 quilômetros de Manaus) foi desativada. A estrutura funcionava dentro do hospital da cidade.

De acordo com funcionários, a unidade foi desinstalada porque o município não registrou mais casos de Covid-19. No local, foi instalada uma sala administrativa e constam somente os leitos de internações normais.

No local onde a UCI funcionava, há apenas um respirador mecânico Oxymag na parede.Os demais equipamentos estão guardados em outra área, onde ficam os outros equipamentos de VNI-CPAP e BIPAP ou Bilevel e um respirador mecânico e uma prateleira cheio de insumos medicamentos, alguns vencidos.

Os moradores da cidade lamentam o fim dos atendimentos da UCI. Para eles, a estrutura deveria ser mantida, mesmo com a baixa nas internações ou sem internações por covid-19, uma vez que o cenário epidemiológico ainda é de incertezas.

A Secretaria Municipal de Saúde também desmontou o centro da Covid-19, onde era feito o atendimento das pessoas suspeitas, com os serviços de testagem e pré-consulta. O último boletim epidemiológico foi publicado em julho, de lá para cá os moradores não têm ideia de como está a situação da pandemia no município, por falta de divulgação de dados da secretaria.

Recursos

Em Pauini, os sistemas e programas de informações estão ativos e sendo alimentados. Entre fevereiro e novembro foi creditado na conta de custeio da Secretaria Municipal de Saúde o valor para a Covid-19 equivalente R$: 3.599.576,34. No último dia 26, foram liberados R$ 2,3 milhões de emendas parlamentares, chamadas de Reforço de recurso para emergência, conforme a portaria nº 2.811 de 13 de 2021.

Um morador da cidade faz reivindicações. “Chamo atenção do Poder Executivo e do Secretário Municipal de Saúde, por que que esses valores até hoje não foram apresentados ao Conselho Municipal de Saúde, com um Plano de Contingência para as despesas desses volumes de recursos oriundos do

Estado e do Governo Federal? Pois, nenhuma planilha contábil se apresentou ao CMS, e nem na Câmara de Vereadores até a presente data não existe uma resolução do Conselho de Saúde sobre prestação de contas da parte da pasta. As publicações nas redes sociais são bonitas, mas na prática há uma escuridão”, disse o morador.