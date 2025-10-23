UEA inicia aplicação das provas do SIS e Vestibular 2025, neste domingo (26)

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) inicia, no próximo domingo (26/10), a aplicação das provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) das Etapas de Acompanhamento I, II e III. Já na segunda e terça-feira, será a vez dos participantes do Vestibular 2025, acesso 2026, realizarem os exames, que serão divididos em duas etapas: Conhecimentos Gerais (27/10) e Conhecimentos Específicos e Redação (28/10). As avaliações serão aplicadas na capital, Manaus, e em todos os 61 municípios do interior do estado.





Para todos os três dias de prova, a abertura dos portões acontecerá às 12h e o fechamento está marcado para às 12h50 (horário Manaus), com início da aplicação às 13h para o SIS e término às 18h. Já as provas do Vestibular, também iniciarão às 13h e serão encerradas às 17h. Os candidatos devem chegar com antecedência para evitar imprevistos.

Segundo o reitor da UEA, André Zogahib, a universidade está preparada para receber os candidatos e aplicar as provas. A instituição conta com um time de colaboradores para atuar tanto na capital quanto no interior. “A UEA continua sendo uma escolha de confiança para milhares de jovens em todo o Amazonas. Trabalhamos, constantemente, para ampliar o acesso e oferecer uma formação de qualidade”, comentou Zogahib.

O diretor da Comissão Geral de Concursos (CGC), Prof. Dr. Jonas Oliveira, destacou a organização das provas e o empenho para garantir a segurança e a transparência do processo seletivo. “Estamos preparados para receber os candidatos com toda a infraestrutura necessária, garantindo a aplicação dos exames dentro dos padrões mais rigorosos de segurança e respeito aos protocolos sanitários. A CGC atua para que o certame ocorra de forma justa, transparente e acessível a todos”, disse o diretor.

Em 2025, a UEA está oferecendo 3.813 vagas distribuídas entre o SIS (2.254 vagas) e o Vestibular (1.559 vagas), em 91 cursos ofertados em 19 municípios do Amazonas. Uma novidade deste ano é o curso de Bacharelado em Inteligência Artificial, oferecido em Parintins e Itacoatiara, com 60 vagas, 30 para cada um. O resultado final das provas do Vestibular e SIS está previsto para ser divulgado em 5 de dezembro de 2025, junto ao edital de matrícula.