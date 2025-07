UEA inicia inscrições para o Vestibular 2025, acesso 2026, e SIS

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) iniciou, nesta segunda-feira (21/07), as inscrições para o Vestibular 2025, acesso 2026, e para o Sistema de Ingresso Seriado (SIS). Os candidatos podem se inscrever até as 17h do dia 28 de agosto (horário de Manaus). Ao todo, estão sendo ofertadas 3.813 vagas para cursos de graduação em unidades da capital e do interior.





Do total, 1.559 vagas são destinadas ao Vestibular, sendo 818 para cursos em Manaus e 741 para os demais municípios. Para o SIS, estão disponíveis 2.254 vagas, com 1.179 para a capital e 1.051 para o interior.

O período para solicitação de isenção da taxa de inscrição vai de 21 de julho a 1º de agosto, também até as 17h (horário de Manaus). Candidatos que não obtiverem isenção devem emitir o boleto até o dia 28 de agosto e realizar o pagamento até 29 de agosto.

O processo seletivo contempla diversas modalidades de cotas, garantindo o acesso de diferentes públicos. Serão reservadas 762 vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs), 368 para candidatos indígenas, 182 para pretos e 57 para refugiados.

O reitor da UEA, André Zogahib, destaca a importância do processo seletivo e reforça o compromisso da universidade com a inclusão e o desenvolvimento do Amazonas. “Este é, anualmente, um momento muito importante para milhares de estudantes que sonham com o ensino superior. A UEA segue firme no propósito de transformar vidas por meio da educação. Convido todos os interessados a se inscreverem, a se prepararem com dedicação e a fazerem parte da nossa comunidade acadêmica. A UEA está de portas abertas!”, disse.

Calendário de provas

As provas do SIS (Acompanhamento I, II e III) ocorrerão no dia 26 de outubro. Para os candidatos do Vestibular, os exames serão aplicados em dois dias: 27 de outubro (Conhecimentos Gerais) e 28 de outubro (Conhecimentos Específicos e Redação). O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 5 de dezembro de 2025.

Links para inscrição:

Vestibular: https://www.vunesp.com.br/UEAM2501

SIS: https://www.vunesp.com.br/UEAM2502

Todas as informações, incluindo os editais e o cronograma completo, estão disponíveis no site oficial da UEA: www.uea.edu.br.