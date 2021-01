Ufam abrirá inscrições para concurso público

A partir da próxima terça-feira (12), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estará com inscrições abertas para concurso público. Ao todo, serão disponibilizadas 25 vagas para o cargo de professor do Magistério Superior. A remuneração mensal para a Carreira de Magistério Superior Federal é formada pelo vencimento básico e pela retribuição por titulação.

Os interessados poderão se inscrever até 17 de fevereiro, no site da Progesp, no campo “Desenvolvimento de Pessoas”, “Concursos e Seleções”, “Editais de Concurso”, “Magistério Superior”. O valor da inscrição varia de R$ 90 a R$ 180, de acordo com o requisito mínimo exigido para a vaga a que o candidato pretende concorrer.

Entre as vagas oferecidas para as unidades acadêmicas da capital estão a de Teoria Econômica, para o Departamento de Economia e Análise da Faculdade de Estudos Sociais (FES), para a qual é exigido o doutorado em Economia ou Economia Aplicada ou Ciências Econômicas, com Graduação em Economia ou Ciências Econômicas; a de Engenharia Civil, para a qual é exigido o doutorado em Engenharia Civil e/ou Engenharia de Estruturas, com Graduação em Engenharia Civil e a vaga de Saúde Materno Infantil e/ou Saúde Pública, para a coordenação acadêmica da Escola de Enfermagem de Manaus (EEM), para a qual é exigido o doutorado em Enfermagem, com Graduação em Enfermagem.

Entre as vagas oferecidas para as unidades acadêmicas fora da sede estão a de Química, para a coordenação acadêmica do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara (Icet), para a qual é exigido o doutorado em Química Orgânica, com Graduação em Química e a de Psicologia da Educação, para a coordenação acadêmica do Instituto de Ciências Sociais. Educação e Zootecnia de Parintins (ICSEZ), para a qual é exigido o doutorado em Educação ou Psicologia, com Graduação em Psicologia.