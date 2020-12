Último a parabeniza Joe Biden por vitória em eleição foi o presidente brasileiro

Bolsonaro, enfim, cumprimentou o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden , na tarde desta terça-feira (15) pela vitória no Colégio Eleitoral nesta segunda.

Com a mensagem, Bolsonaro, ao lado do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que ainda não mandaram os parabéns para o democrata, o brasileiro foi o último governante de um país grande a felicitar Joe Biden.

“Saudações ao presidente Joe Biden, com meus melhores votos e a esperança de que os EUA sigam sendo ‘a terra dos livres e o lar dos corajosos'”, diz a mensagem divulgada por Itamaraty.

“Estarei pronto a trabalhar com V. Exa. e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-EUA, na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico-comercial em benefício dos nossos povos”.

Por Crusoé – O Antagonista