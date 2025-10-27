Último dia para inscrições de amadores na Copa Cidade Manaus de Tênis de Mesa

Encerram nesta segunda (27) as inscrições para a categoria Festival da Copa Cidade Manaus de Tênis de Mesa, que será realizada no Shopping Manaus ViaNorte entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. A competição é aberta ao público e voltada para jogadores amadores de diferentes faixas etárias.





As inscrições para a categoria custam a partir de R$ 40. A taxa de participação deve ser paga via Pix, pela chave [email protected]. Após o pagamento, é necessário enviar o comprovante para o WhatsApp (92) 99982-3955, informando a categoria desejada ou a idade. Os participantes serão adicionados a um grupo de WhatsApp para receber instruções e atualizações do torneio.

A competição para amadores integra a programação da Copa Cidade Manaus de Tênis de Mesa, evento organizado em parceria com a Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA) e com o apoio da Prefeitura de Manaus. Além da categoria Festival, o evento também contará com partidas da modalidade Federada, voltada a atletas filiados.

Pessoas de todas as idades poderão mostrar suas habilidades na categoria Festival, que é dividida em quatro grupos: Festival 01, para participantes de 7 a 10 anos; Festival 02, destinado a quem tem entre 11 e 13 anos; Festival 03, para a faixa etária de 14 a 18 anos; e Festival 04, voltado a pessoas com 19 anos ou mais.

Programação

A programação geral é gratuita, com jogos das 10h às 22h na sexta-feira (31/10) e no sábado (1º/11), e das 14h às 21h no domingo (2/11). Já as disputas da categoria Festival acontecem na sexta-feira (31/10), a partir das 13h, abrindo com o Festival 01; em seguida, a partir das 15h, o Festival 02; e, finalizando, com início às 17h, os grupos Festival 03 e 04.

Todas as competições serão realizadas no Shopping Manaus ViaNorte, localizado na Avenida José Arquiteto Beto Rodrigues, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. O público poderá acompanhar gratuitamente as partidas, e a expectativa é reunir cerca de 200 mesatenistas e um público rotativo de 3 mil pessoas ao longo dos três dias.

Para a coordenadora de Marketing do Shopping Manaus ViaNorte, Karoline Cordeiro, o torneio simboliza o compromisso do centro de compras em aproximar o esporte da comunidade, além de incentivar novas experiências para todas as idades.

“O Manaus ViaNorte está de portas abertas para quem quer se desafiar e participar de uma experiência única. A categoria Festival é uma ótima oportunidade para quem nunca competiu, mas sempre teve curiosidade em viver o clima de um torneio oficial. Ficamos felizes em receber um evento que movimenta a cidade e aproxima famílias e amigos por meio do esporte”, destacou Cordeiro.

As partidas serão realizadas em melhor de três sets (2×0 ou 2×1) em todas as categorias do evento. Os vencedores receberão troféus e brindes.

Sobre o Shopping Manaus ViaNorte

Com mais de 60 mil metros quadrados, o Shopping Manaus ViaNorte conta com mais de 130 operações entre lojas, serviços, entretenimento e gastronomia. O espaço abriga grandes marcas, como Havan, Montreal, Riachuelo, C&A, Apa Móveis, Shop do Pé, Cine Araújo, Tropical Multiloja, Salomé Grill, Burger King e Bob’s, além do Fun Park e do Speed Kart. As novidades podem ser acompanhadas nas redes sociais: @shoppingmanausvianorte.