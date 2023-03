Umberto Ramos é empossado como novo titular da PF no AM

O delegado Umberto Ramos toma posse como titular da Polícia Federal no Amazonas nesta quarta-feira (1°), na sede do Ministério Público do Amazonas (MPAM). A nomeação aconteceu em janeiro deste ano.

Antes de assumir a autarquia, Umberto comandou a PF em Foz do Iguaçu. Vale ressaltar que o novo chefe da PF no Amazonas é irmão do ex-deputado federal Marcelo Ramos.

Ele também já passou pela PF em Goiás e depois foi chefe da gabinete da Instituição, quando o juiz Sérgio Moro foi ministro da Justiça e Segurança Pública. Umberto Ramos também foi diretor da Academia Nacional de Polícia.