Unicef intensifica entrega de kits ‘Rumo ao Enem’ em bairros de Manaus

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Instituto Peabiru entregaram nesta quinta-feira (10), mais de dez kits conectividade da iniciativa “Um Milhão de Oportunidades/Rumo ao Enem” para alunos do 3º ano do Ensino Médio e jovens que se preparam para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A ação, que tem por objetivo ofertar 150 kits conectividade para auxiliar os estudantes que irão realizar o Enem 2020, ocorreu na sede do Coletivo Soul do Monte, localizada no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Durante a entrega, em que 14 jovens foram contemplados, a estudante Akárita de Jesus Braga, 17 anos, afirma que compartilhava o celular com a mãe e com isso não conseguia acompanhar as aulas on-line e fazer pesquisas de forma eficaz. “Com a pandemia, fiquei desmotivada por não poder frequentar a escola e ter dificuldade de acessar os conteúdos. Esse kit é motivador, pois com vai ser possível ter um telefone particular e conseguir me dedicar cem por cento nessa reta final de preparação para o Enem”.

De acordo com o coordenador do Coletivo Soul do Monte, Rojefferson Moraes, a iniciativa Rumo ao Enem é oportuna para a comunidade. “O bairro Monte das Oliveiras é um local de extrema vulnerabilidade social. Então, essa iniciativa do UNICEF é uma oportunidade para mudar a realidade desses jovens. Com isso, eles terão a chance de concorrer de forma igualitária com outros jovens que têm melhor poder aquisitivo e puderam se preparar melhor para o Enem. Estou muito feliz de poder fazer essa ponte entre um projeto transformador e a nossa juventude que é cheia de potencial”, ressaltou.

A iniciativa “Rumo ao Enem” integra o projeto “Um Milhão de Oportunidades” em que um dos objetivos é dar suporte e apoio por meio do acesso digital para o preparo dos adolescentes e jovens ao Enem, diante do cenário atual de pandemia e dificuldades deles ao acesso a materiais e frequência escolar, mesmo que de forma remota.

Para serem beneficiados pela iniciativa, os adolescentes e jovens passaram por um processo seletivo com alguns pré-requisitos, tais como: estar matriculado em escola pública cursando o último ano do Ensino Médio ou já ter concluído, mas continua se preparando para o Enem; viver em família com renda per capita inferior a R$ 178,00 e estar engajado em alguma iniciativa comunitária ou engajar-se a partir desta iniciativa.