Unidade móvel atende usuárias da zona rural em novo local a partir de segunda-feira (22)

As moradoras da zona rural receberão os atendimentos das Unidades Móveis de Saúde da Mulher em novo local, a partir desta segunda-feira, 22/9. O serviço itinerante da Prefeitura de Manaus, gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), segue em funcionamento nas mesmas localidades atuais, nas zonas Norte, Leste, Sul e Oeste, ofertando à população feminina procedimentos e serviços da Atenção Primária à Saúde (APS).





A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, explica que as unidades móveis da Semsa atendem principalmente as moradoras de regiões de vulnerabilidade social e vazios assistenciais, mais distantes das unidades fixas da rede municipal, permanecendo em torno de 15 dias em cada localidade.

“Implementamos o serviço como estratégia para ampliar a cobertura da APS no município e, ao mesmo tempo, fortalecer o acesso das mulheres à assistência em saúde”, relata a secretária, lembrando que o serviço iniciou as atividades há pouco mais de dois anos, primeiro nas zonas Norte, Leste e Oeste, e mais tarde nas zonas Sul e rural, tendo hoje uma unidade para cada zona distrital de saúde.

O catálogo de serviços das estruturas móveis, conforme Shádia, inclui os exames preventivo e de mamografia, fortalecendo o rastreamento e prevenção do câncer do colo do útero e do câncer de mama. “Esses são os tipos que mais afetam as mulheres na região Norte. Ofertar esses exames é dar a elas mais oportunidades de ter um diagnóstico precoce, com maiores chances de cura no tratamento”, afirma.

Além da mamografia e do exame preventivo, as usuárias atendidas nas unidades móveis podem realizar consultas médicas e de enfermagem, atendimento pré-natal, exames diversos de ultrassom, dispensação de medicamentos, planejamento familiar, vacinação do calendário básico e testes rápidos para detecção de gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

As estruturas móveis da Semsa funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração municipal, das 7h às 17h. “As usuárias podem se dirigir a qualquer uma das unidades, munidas de documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), para serem atendidas”, orienta Shádia.

Locais

As moradoras da zona Norte podem buscar o atendimento do serviço móvel da Semsa na rua Erva Sereno, nº 4-8, no Parque das Garças, bairro Cidade Nova, próximo à escola espírita Allan Kardec. A unidade da zona Leste segue recebendo as usuárias no bairro Jorge Teixeira, com base na rua dos Cravos, em frente ao Centro Integrado Municipal de Ensino (Cime) Josefina Rosa de Mattos. As estruturas funcionam nesses locais até sexta-feira, 26/9.

A estrutura itinerante que atende a zona Sul permanece em atividade na rua Comandante Ferraz, nº 1.165, no bairro Betânia, em frente ao campo de futebol Betanhão. Na zona Oeste, as usuárias podem buscar o serviço no bairro Alvorada, com base na avenida Anunciação, esquina com rua Henrique Archer Pinto, próximo ao campo do Buracão. Nesses locais, os atendimentos ocorrem até o dia 3/10.

Nesta segunda-feira, 22/9, a unidade móvel que atende a zona rural passa a receber as usuárias da região na rua Imbu, nº 171, na comunidade Ismail Aziz, bairro Tarumã-Açu. A estrutura atenderá no local até o dia 3/10.

Confira os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher

Zona Norte

Rua Erva Sereno, nº 4-8, Parque das Garças, próximo à escola espírita Allan Kardec – Cidade Nova

De 15 a 26/9

Zona Leste

Rua dos Cravos, em frente ao Cime Josefina Rosa de Mattos Pereira do Carmo – Jorge Teixeira

De 15 a 26/9

Zona Oeste

Avenida Anunciação, esquina com rua Henrique Archer Pinto, próximo ao campo do Buracão – Alvorada

De 15/9 a 3/10

Zona Sul

Rua Comandante Ferraz, nº 1.165, em frente ao campo de futebol Betanhão – Betânia

De 15/9 a 3/10

Zona Rural

Rua Imbu, nº 171, comunidade Ismail Aziz – Tarumã

De 22/9 a 3/10