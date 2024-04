Unidades Móveis de Saúde da Mulher atendem em novos endereços de Manaus

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher começam a atender em novos endereços nas zonas distritais de saúde Norte e Oeste, na próxima segunda-feira, 22/4. As demais estruturas do serviço, gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), permanecem em funcionamento em suas localizações atuais, nas áreas dos Distritos de Saúde (Disas) Leste, Sul e Rural.





As moradoras da zona Norte poderão buscar os serviços da Unidade Móvel de Saúde da Mulher da Semsa, a partir da segunda-feira, na rua 9, na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, ao lado da escola municipal Antísthenes Pinto. A estrutura tem previsão de funcionamento no local até o dia 3 de maio.

Na área do Disa Oeste, o serviço itinerante vai ofertar atendimento na rua Agnaldo Archer Pinto, s/n, no bairro Alvorada, próximo à igreja Cristo Redentor, a partir da segunda-feira. A unidade móvel seguirá em funcionamento no novo endereço até 10 de maio.

Na zona Leste, o atendimento das usuárias segue na rua Canadá, 276, na comunidade Nova Vitória, bairro São José Operário. Já na zona Sul, o serviço móvel recebe as moradoras na rua 24 de Agosto, s/n, bairro Morro da Liberdade, atrás da praça molhada do Cajual, em frente ao abrigo emergencial Gecilda Albano. Nos dois locais, as estruturas do serviço têm funcionamento previsto até a próxima sexta-feira, 26/4.

Os atendimentos na zona Rural continuam sendo ofertados na área da Unidade de Saúde da Família (USF) Rural, no ramal do Leão, Km 37 da rodovia estadual AM-010. A estrutura itinerante receberá comunitárias do local e entorno até o dia 2 de maio.

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa Manaus oferecem atendimento para o público feminino, exclusivamente, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 17h. Para agendar exames e outros procedimentos, as usuárias devem se dirigir às estruturas do serviço e apresentar documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

As unidades móveis dispõem de equipamentos e profissionais de saúde para a oferta de serviços e procedimentos da Atenção Primária à Saúde (APS), com ênfase no atendimento pré-natal e na prevenção e rastreio de casos de câncer de mama e do colo do útero. A lista inclui consultas médicas e de enfermagem, ultrassonografia, mamografia, coleta e exame preventivo, dispensação de medicamentos e testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Confira os locais e datas de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa

Zona Norte

Rua 9, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, ao lado da escola municipal Alfredo Nascimento

De 22/4 a 3/5

Zona Oeste

Rua Agnaldo Archer Pinto, s/n, bairro Alvorada, próximo à igreja Cristo Redentor

De 22/4 a 10/5

Zona Leste

Rua Canadá, 276, comunidade Nova Vitória, bairro São José Operário

De 15 a 26/4

Zona Sul

Rua 24 de Agosto, s/n, bairro Morro da Liberdade, atrás da praça molhada do Cajual, em frente ao abrigo emergencial Gecilda Albano

De 8 a 26/4

Zona Rural

USF São Pedro, ramal do Leão, Km 37 da AM-010

De 8/4 a 2/5